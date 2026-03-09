Haberler

Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin araç sahibi tutuklandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde el freninin çekilmediği park halindeki otomobil, yokuş aşağı hareket ederek kaldırımda yürüyenlere çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Araç sahibi tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilin yokuş aşağı hareket ederek çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan araç sahibi tutuklandı.

Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde, dün Mücahit S'nin (30) yol kenarına park ettiği, el freninin çekilmediği iddia edilen 34 GYL 461 plakalı otomobilin yokuş aşağı hızlanarak yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarpmasının ardından gözaltına alınan araç sahibinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mücahit S, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Olay

Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde, dün Mücahit S'nin (30) yol kenarına park ettiği, el freninin çekilmediği iddia edilen 34 GYL 461 plakalı otomobil, yokuş aşağı hızlanarak yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarpmıştı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Öykü Durgut, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Otomobil sürücüsü Mücahit S, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Kadir İnci
