Haberler

İnegöl'de Park Halindeki 5 Araca Kesici Aletle Zarar Verildi

İnegöl'de Park Halindeki 5 Araca Kesici Aletle Zarar Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki 5 araca kesici aletle zarar veren bir kişi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sonrası araç sahipleri durumu polise bildirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki 5 araca kesici aletle zarar verildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, çarşamba günü saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, elindeki kesici aletle park halindeki 5 araca zarar verdi. Durumu fark eden araç sahipleri ihbarda bulunurken; olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi

6 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp vakasında korkulan oldu
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı