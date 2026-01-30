İnegöl'de Park Halindeki 5 Araca Kesici Aletle Zarar Verildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki 5 araca kesici aletle zarar veren bir kişi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sonrası araç sahipleri durumu polise bildirdi.
Olay, çarşamba günü saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, elindeki kesici aletle park halindeki 5 araca zarar verdi. Durumu fark eden araç sahipleri ihbarda bulunurken; olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
