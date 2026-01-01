Bursa'da panelvanın otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir panelvan, duraklayan bir otomobile çarparak savrulmasına neden oldu. Kazada bir çocuk ve bir yetişkin yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde panelvanın otomobile çarptığı kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.
M.V. (31) idaresindeki 16 BRM 103 plakalı panelvan, Hamidiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde duraklayan G.B. (41) yönetimindeki 16 KLG 41 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil savruldu, panelvan yaklaşık 70 metre ilerideki caminin bahçe duvarına çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki E.B. (8) ile panelvandaki S.E. (42) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bazı iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.