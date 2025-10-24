İnegöl'de Özel Halk Otobüsü Yaya Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokakta meydana geldi. Orhan Y. (54) yönetimindeki 16 Y 06050 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düşen yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.