İnegöl'de Otoparkta Yangın: 3 Araç Hasar Gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otoparkta çıkan yangında 3 araç zarar gördü. Olay, Hamidiye Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde başlayan yangının diğer araçlara sıçraması sonucu meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek daha fazla hasarı önledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otoparkta bir otomobilde çıkıp büyüyen yangında 3 araç hasar gördü.

Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta, otoparkta park halinde bulunan 16 Y 7083 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki 06 CKT 045 plakalı minibüs ile 16 BGD 058 plakalı otomobile sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Yangında 3 araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
