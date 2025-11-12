İnegöl'de Otomobilin Çarptığı Genç Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 28 yaşındaki S.C.G, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.
D-200 Karayolu, İnegöl istikametinde seyreden M.D. (37) idaresindeki 27 AZY 634 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 28 yaşındaki S.C.G'ye çarptı.
Kazada yaralanan S.C.G, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel