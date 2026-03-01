Haberler

Bursa'da otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bursa'da otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi yaralandı. 19 yaşındaki yolcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı 1 kişi yaralandı.

Zümre İ. (19) yönetimindeki 16 AC 3360 plakalı otomobil, Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda Osman A. (18) idaresindeki 16 YS 374 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, 16 AC 3360 plakalı otomobildeki yolcu Aleyna D. (19) yaralandı.

Yaralı, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

