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İnegöl'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, 2 araç çarpıştı ve sürücülerden biri yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Eren S. (19) yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İnegöl-Oylat yolu üzeri Hamamlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yaşar D. (40) yönetimindeki 11 AAV 979 plakalı otomobil, önünde seyreden Eren S.'nin kullandığı 16 ARA 303 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücü Eren S. yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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