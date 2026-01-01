Haberler

Bursa'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı

Bursa'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada gizli buzlanma nedeniyle otomobili kontrolünü kaybeden sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil dereye uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Muhammet E. (55) yönetimindeki 16 KKT 18 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

