Bursa'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil dereye uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Muhammet E. (55) yönetimindeki 16 KKT 18 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.