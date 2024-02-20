İnegöl'de Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada araçlar ağır hasar alırken, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Engin O. (31) yönetimindeki 06 CBB 429 plakalı otomobil, Çitli Mahallesi'nden Bursa-Ankara kara yoluna çıkış yapmak isteyen Ahmet F. (43) idaresindeki 16 BCL 133 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlar savrularak ağır hasar alırken, kazaya karışan araçların sürücüleri ile araçlarda bulunan Cemre B, Emirhan B. ve Belgin B. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.