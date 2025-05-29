İnegöl'de Otobüsün Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Otobüsün Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 69 yaşındaki Ağabey Tahtacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ağabey Tahtacı (69), yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ankara'dan, Bursa'ya gitmekte olan Hilmi K. (59) yönetimindeki 16 ABE 756 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ağabey Tahtacı'ya çarptı. Tahtacı ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahtacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü Hilmi K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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