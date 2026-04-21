Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Ç. (54) ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Onur E. (28) yönetimindeki 26 APP 158 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden Mehmet Ç. (54) idaresindeki 16 BPE 371 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı