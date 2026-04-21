Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu 54 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Ç. (54) ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Onur E. (28) yönetimindeki 26 APP 158 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden Mehmet Ç. (54) idaresindeki 16 BPE 371 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu

Skriniar'dan sonra PSG'den Süper Lig'e bir yıldız daha

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Enerjinin patronu korkuttu: Bildiğiniz tüm krizleri unutun
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

Milyonların beklediği haber geldi
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İspanyol devi, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen ücret
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu

Skriniar'dan sonra PSG'den Süper Lig'e bir yıldız daha

İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı

Bu tarihten sonra doğanlar ömür boyu satın alamayacak
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu