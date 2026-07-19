Haberler

Bursa'da trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin refüje çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu sürücü Fatih K. ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletin refüje çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Fatih K. (34) ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu'nun İnegöl girişinde meydana geldi. Fatih K. yönetimindeki 16 KIV 15 plakalı motosiklet, Bursa yönüne seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savruldu. Motosiklet, refüje çıkarak trafik levhasına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatih K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

İşte savaşı dönülmez noktaya götürecek saldırının görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

New York'taki fırtına, İspanya ve Arjantin'in final hazırlıklarını olumsuz etkiledi

Final öncesi şok! Resmen ölümden döndüler
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler

Kan donduran intihar anı! Bir insan kendine bunu neden yapar?

İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü

Zirve yolculuğu faciayla bitti! 12 metrelik uçuruma çakıldı

Macaristan'da Cumhurbaşkanı Sulyok kendisini görevden alan yasayı onayladı

Ülke tarihinde ilk: Cumhurbaşkanı bu imzayla kendisini görevden aldı