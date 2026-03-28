Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Rıda E. yaralanarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Rıda E. (20) yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede seyir halindeki Rıda E. yönetimindeki 16 MC 6519 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerlerken önüne manevra yapan Faruk U. (26) idaresindeki 16 BZK 649 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
