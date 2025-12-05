Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada ölen Muhammed toprağa verildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yokuş aşağı giden motosiklet ile sürücüsünün ara sokağa dönmek istediği otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Muhammed Şiğva (21) son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı inen Muhammed Şiğva yönetimindeki 16 BEZ 577 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen ve ara sokağa dönmek isteyen Uğur D. (38) yönetimindeki 16 BUY 603 plakalı otomobil çarpıştı. Şiğva ile arkasındaki Recep Koray S. (14) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Şiğva, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü Uğur D. gözaltına alındı. Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nde eğitim gördükleri öğrenilen Recep Koray S.'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Otopsi işlemleri sonrası cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Muhammed Şiğva'nın cenazesi, Cerrah Mahallesi'ne götürüldü. Cenazeye İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İnegöl Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erhan Güven, Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sedat Paslı, esnaf ve öğrenciler katıldı. Şiğva, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.