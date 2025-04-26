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İnegöl'de Motosiklet Kaza Yaptı: Sürücü Ağır Yaralı

İnegöl'de Motosiklet Kaza Yaptı: Sürücü Ağır Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Tuncay B. bir evin bahçe duvarına çarparak ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Tuncay B'nin (22) kullandığı 16 BNK 336 plakalı motosiklet, Akhisar Mahallesi 1. Malazgirt Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tuncay B'nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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