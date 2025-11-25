İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın: Bir İşçi Yaralandı
Mahmudiye Mahallesi 28'inci Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasının talaş silosunda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. O sırada alevlere müdahale eden işçi Ömer Y. yaralandı. Sol kolunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlenen işçi, özel araçla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle alevler söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
