Kesim sırasında fırlayan ağaç parçası gözüne saplandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında kesim sırasında fırlayan ağaç parçası gözüne saplanan 21 yaşındaki Muhammet A., hastanede tedavi altına alındı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında kesim yaptığı sırada fırlayan ağaç parçası gözüne saplanan Muhammet A. (21) yaralandı.
Olay saat 11.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Muhammet A. kesim yaptığı sırada makineden fırlayan ağaç parçası sağ gözüne saplandı. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen işçi, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı