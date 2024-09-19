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İnegöl'de Mısır Uyruklu Adam Evinde Ölü Bulundu

İnegöl'de Mısır Uyruklu Adam Evinde Ölü Bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mısır uyruklu Mossad Ragap (61) evinde hareketsiz olarak bulundu. Arkadaşının ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ragap'ın öldüğünü belirledi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Mısır uyruklu Mossad Ragap (61) evinde ölü bulundu.

Cuma Mahallesi İshakpaşa Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede yaşayan Mısır uyruklu Mossad Ragap, iddiaya göre, eve gelen vatandaşı olan arkadaşı tarafından yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. Arkadaşının yardım isteğiyle, üst kattaki dairede oturan Hüseyin Üstün, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Ragap'ın öldüğünü belirledi. Mossad Ragap'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Mossad Ragap'ın 4 arkadaşıyla, dairede kiracı olarak yaşadığını söyleyen Hüseyin Üstün, "Benim kiracı beni aradı, 'Ağabey 1'inci katta bir hasta var onu hemen hastaneye götürelim' dedi. Ben de hemen üzerimi giyinip geldim. Baktım arkadaş başında bekliyor. Fakat dokunduğumda öldüğünü anladım. Bu arkadaşımız Mısırlı. Bu adamlar burada kiracıydı, evde 5 kişi falan kalıyorlardı. Bu kişiler fabrikalarda çalışıyorlardı. Zımparacılık işi yapıyorlardı. Aslında benim amacım onları hastaneye götürmekti. Fakat maalesef geç kalındı. Zaten hastaymış 4-5 gündür" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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