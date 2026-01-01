Haberler

Minibüsün otomobile çarptığı kaza kamerada; 1'i çocuk, 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir minibüsün otomobile çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsün otomobile arkadan çarptığı kazada 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet V. (31) idaresindeki 16 BRM 103 plakalı minibüs, ailesini almak için duran Gökhan B. (41) yönetimindeki 16 KLG 41 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan araçlardan minibüs, 50 metre ilerideki caminin bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücüler ile minibüsteki Sinan E. (42) ve otomobildeki Elmira B. (8) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
