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İnegöl'de Kreş Servisi Kazası: 11 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kreş öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8'i çocuk 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kreş öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8'i kreş öğrencisi 11 kişi yaralandı.

İlçedeki Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak ile Hicran Sokak kesişiminde, kreş öğrencilerini taşıyan M.M. idaresindeki 16 S 6458 plakalı servis minibüsü ile U.M. yönetimindeki 16 MDC 92 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra servis minibüsündeki kreş öğrencilerinden A.Ç. (5), Y.Y. (4), E.S. (4), İ.B. (4), E.E. (4), Z.Ü. (5), M.Ç. (5), E.E. (4) ile servis hostesi A.A. (42) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

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