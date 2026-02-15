Haberler

Bursa'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel eğitim merkezine ait bir servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü ile otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak ile Hasköy Yolu Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Ümral M. (64) yönetimindeki 16 BNC 293 plakalı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Hümeyra A. (24) idaresindeki 16 EY 699 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Kazada, sürücüler ile otomobildeki yolcular Sümeyye Y. (18), Betül Y. (27), Elif Y. (23) ve minibüste bulunan İbrahim Y. (30), Nilgün B. (51), Celalettin K. (54) ile Rahime K. (44) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
