Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil istinat duvarına çarparak 1'i çocuk 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Boğazova mevkisinde meydana geldi. Boğazova'dan kırsal Çayyaka Mahallesi istikametine giden Selçuk B. (43) yönetimindeki 16 ZS 317 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada araçta bulunan Demet B. (39), Elvin B. (5), Enes B. (17) ile Ayşe B. (61) yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),