Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil istinat duvarına çarparak 1'i çocuk 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Boğazova mevkisinde meydana geldi. Boğazova'dan kırsal Çayyaka Mahallesi istikametine giden Selçuk B. (43) yönetimindeki 16 ZS 317 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada araçta bulunan Demet B. (39), Elvin B. (5), Enes B. (17) ile Ayşe B. (61) yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu

Tehditler savururken, İsrail'in kalbine füze yağdırdılar
Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor

"Her hamile kaldığımda eşimin performansı yükseliyor"
Resmen sudan ucuz! Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu

Bonservisi artık sudan ucuz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor

"Her hamile kaldığımda eşimin performansı yükseliyor"
Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua

Görüntüler Mekke'den! Adeta göz gözü görmedi
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler