Haberler

İnegöl'de Kız Meselesi Nedeniyle Çıkan Silahlı Kavgada 1 Kişi Öldü

İnegöl'de Kız Meselesi Nedeniyle Çıkan Silahlı Kavgada 1 Kişi Öldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki Ahmet Kılıçaslan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 10 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Kılıçaslan'ın (25) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 kişinin de yaralandığı kavganın, kız meselesi nedeniyle çıktığı bildirildi.

Olay, 28 Eylül'de saat 14.00 sıralarında kırsal Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ahmet Kılıçaslan (25), Fırat D. (20) ile Samet S. (21) yaralandı. Özel araçla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Kılıçaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavgayı duyarak hastaneye gelen tarafların yakınları arasında çıkan kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgaya karışan gruplara yönelik, jandarma ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Hayatını kaybeden Ahmet Kılıçaslan'ın da bulunduğu gruptan Fehmi P. (26), Burak S. (25) ve Rus uyruklu Anzhela A. (21), karşı gruptan ise tedavileri tamamlanan Fırat D. ile Samet S., Cahit E. (21), Emre S. (20), Serhat S. (19), Baran Ş. (22) ve Mesut T. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Tarafların arasında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu belirtilirken, şüpheliler, 3 gün süren sorgulamalarının ardından bu sabah, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Bakanlar, genel başkanlar ve vekiller sorularımızı yanıtlıyor

Bakanlar, genel başkanlar ve vekiller sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Beyaz Show düellosu geri döndü! Candan Erçetin Beyaz Öztürk'ü sahneden vurdu

Beyaz Show düellosu geri döndü! Erçetin Beyaz'ı sahneden vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.