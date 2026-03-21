Bir kişinin öldüğü kazada sürücü, bayram namazına yetişmek için hız yapmış

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, beton reklam panosuna çarpması sonucu hayatını kaybeden araçta yolcu konumundaki Aslan Demir(20), son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan sürücü İmran S.'nin (18) ilk ifadesinde bayram namazına yetişmek için hızlı yaptığını söylediği öğrenildi.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda İmran S.'nin kontrolünü yitirdiği 48 RG 073 plakalı otomobil, mobilya mağazasının beton reklam panosuna çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde sıkışan sürücü ve yolcular Aslan Demir ile Mert C.'yi (19) çıkardı. Sağlık ekibinin kontrolünde, Aslan Demir'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı sürücü ve Mert C. ise ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin yakınlarına teslim edilen Aslan Demir'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından İnegöl Hüdai Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrasında İlçe Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından bugün taburcu edilen sürücü İmran S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün ifadesinde, bayram namazına yetişmek için hız yaptığı ve bu sırada kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı