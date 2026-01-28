Haberler

Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Bedriye Ö.'nün (23) kontrolünü kaybettiği 16 BYT 453 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Bedriye Ö. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Kadriye P. (23), Sidar P. (21) ve Edanur P. (18) yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
