İnegöl'de kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan Rahmi Öztürk'ün (60), 16 saat süren çalışmalar sonucu armut bahçesinde cansız bedeni bulundu.

İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'ndeki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan Rahmi Öztürk, bir daha geri dönmedi. Ailesi, cep telefonu ile de ulaşamayınca hayatından endişe ettiği Rahmi Öztürk'ün bulunması için jandarmaya ihbarda bulundu. Öztürk için AFAD, İNDAK, İHH, ANDA'nın arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. 16 saat süren aramalar sonucu Öztürk'ün bir armut bahçesinde cansız bedeni bulundu. Cenaze inceleme sonrası adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, Öztürk'ün kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yavuz YILMAZ Kamera BURSA