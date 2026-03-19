Bursa'da fabrikanın duvarına çarpıp devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fabrikanın duvarına çarparak devrildi. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halindeki Hasan Ş. (52) yönetimindeki 16 J 9995 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir fabrikanın duvarına çarpıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet A, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kadir İnci