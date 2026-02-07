Haberler

Bursa-Sevdiği erkekle evlenince lokma dağıttırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evlendiği sevdiği adam için lokma dağıtan bir kadın, dağıtım sırasında ‘Sonunda o çocukla evlendim’ yazılı pankart astırdı. Hayır işini gizli tutarak gerçekleştiren kadın, 1000 kişilik lokma dağıtımı yaptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, 'Sonunda o çocukla evlendim' diyerek lokma dağıttırdı.

İlçede yaşayan ve sevdiği adamla evlenince ilçe merkezinde lokma dağıttırdı. Sani Konukoğlu Camii önüne kurulan lokma aracında vatandaşlara ikramda bulunulurken, lokma aracına asılan 'Sonunda o çocukla evlendim' yazısı dikkat çekti.

Lokma dağıtımı yapan firmanın sahibi Salih Kılıç, müşterinin isminin gizli tutulmasını istediğini belirterek, "Durumla ilgili arkadaş bizi arayıp, Sani Konukoğlu Camii'nde lokma döktürmek istediğini söyledi. Bu hayır lokmalarında kimin hayrına yapıldığını yazan bir tahtamız var. Bununla ilgili de 'Sonunda o çocukla evlendim' yazısını yazmak istedi ve kimliğinin gizli tutulmasını istedi. Biz de çok şaşırdık. İlk defa başımıza geldi. Neşeli bir hayır oldu. Kendisini hiç görmedik, telefonla sipariş verdi. Hatta kendisi buraya gelmiş, geldiğini bile belli etmedi. 'Ben geldim, gördüm. Çok teşekkür ederim' dedi. 1000 kişilik dağıtım yaptık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi

Maaşını isteyen bakıcıya dehşeti yaşattılar! Polis bile engel olamadı