Bursa'da 7 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma, kırsal bir bölgede düzenlediği operasyonda 7 kaçak göçmeni yakaladı. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 7 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Alınan ihbar sonrası belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan kontrollerde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 7 kaçak göçmen yakalandı. Çalışmak amacıyla Türkiye'ye geldikleri öğrenilen göçmenler, sağlık kontrolleri için İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Sağlık işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
