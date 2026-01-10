Haberler

Bursa'da iş makinesinden akü çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şüpheli, park halindeki iş makinesinden akü çalmaya çalışırken gözaltına alındı. Şüpheli, çevredeki bir inşaata ait vinç parçasını sökmeye çalışırken bekçiler tarafından yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş makinesinden akü çaldığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Burhaniye Mahallesi'nde park halindeki iş mikanesinin aküsünü çaldığı iddia edilen şüpheli, aynı bölgede bulunan inşaattaki vincin parçasını sökmeye çalıştığı sırada fark edildi.

Bekçilerinin müdahalesiyle yakalanan L.I. (26), olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

