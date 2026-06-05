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İnşaatta Beton Dökme Aracının Makinesinden Kopan Demir Parçası Başına İsabet Etti: Ağır Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta beton dökme aracından kopan demir parçasının başına isabet ettiği Nasır A. ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, hastanede ameliyata alındı ve durumunun ciddi olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaata harç döktüğü sırada beton dökme aracının makinesinden kopan demir parçasının başına isabet ettiği Nasır A. (45), ağır yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle Gül Sokak'taki 3 katlı bina inşaatında meydana geldi. 3'üncü kata harç döken Nasır A., beton dökme aracının makinesinden kopan demir parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nasır A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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