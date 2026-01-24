Haberler

Devrilen istif haldeki demirlerin altında kalan işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat malzemeleri deposunda devrilen demirlerin altında kalan 61 yaşındaki Ali K. yaralandı. İş arkadaşları tarafından kurtarılan Ali K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaat malzemeleri firmasına ait depoda, devrilen istif haldeki demirlerin altında kalan Ali K. (61), yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi'nde faaliyet gösteren bir inşaat malzemeleri firmasının deposunda meydana geldi. Ali K., depoda çalışırken istif haldeki demirler devrildi. Demirlerin altında kalan Ali K., yaralandı. İş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Ali K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin bacaklarında kırıklar olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
