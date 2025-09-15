Haberler

İnegöl'de İnşaat Halindeki Binada İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın 37. katından asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık durumu ciddiyetini koruyan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi 1095'inci Sokakta yapımı devam eden 3 katlı apartman inşaatında meydana geldi. Yabancı uyruklu Muhammed E., apartmanın 3'üncü katında boyama yapan ağabeyi Abdulrauf E. ile birlikte çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı vatandaşlar tarafından asansör boşluğundan çıkarılarak olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralı, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
