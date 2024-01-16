İnegöl'de halk minibüsü otomobile çarptı: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü Burcu A. (26) yaralandı. Araçta sıkışan Burcu A., itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Cerrah Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçeden Cerrah Mahallesi'ne yolcu taşıyan Orhan Y. (37) yönetimindeki 16 M 06159 plakalı özel halk minibüsü, ara sokaktan çıkan Burcu A.'nın kullandığı 16 BAP 519 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Burcu A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Burcu A. ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.