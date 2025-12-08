Ağaca çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkıp ağaca çarptığı kazada anne-baba ile 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan U.'nun (38) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 AZM 082 plakalı hafif ticari araç, yl kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücüsü Kenan U. ile araçtaki eşi Kader U. (33) ve çocukları İbrahim U. (4) ile 2 aylık Aslıhan U. yaralandı. Yaralılar ihbarla bölgeye sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.