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İnegöl'de Güneş Panellerinin Bulunduğu Alanda Yangın

İnegöl'de Güneş Panellerinin Bulunduğu Alanda Yangın
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde güneş panellerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hasat edilmiş buğday tarlalarına sıçradı. Yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde güneş panellerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, hasat edilmiş tarlalara sıçradı. Yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde bulunan güneş panelleri bölgesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki biçilmiş buğday tarlalarına sıçradı. İhbarla bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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