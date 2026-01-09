Haberler

İnegöl'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Dron Kamerasına Yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangın dron kamerası ile görüntülendi. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkıp, 1 saatlik çalışma ile söndürülen yangın, dron kamerasına yansıdı.

Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak'taki geri dönüşüm tesisinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, İnegöl Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın dron kamerasına da yansırken, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi