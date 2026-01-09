İnegöl'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Dron Kamerasına Yansıdı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangın dron kamerası ile görüntülendi. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak'taki geri dönüşüm tesisinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, İnegöl Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın dron kamerasına da yansırken, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
