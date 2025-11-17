Haberler

İnegöl'de Gençler Yere Çekirdek Kabuklarını Attıkları İçin Temizlik Yaptırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençler zabıta ekipleri tarafından tespit edildi ve temizlik yapmaları sağlandı. Gençlere ayrıca kabahatler kanunu gereği para cezası uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekirdek kabuklarını yere atan gençleri parkın güvenlik kameralarından tespit eden zabıta ekipleri, gençlere temizlik yaptırdı.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin İzleme ve Değerlendirme Merkezi 7 gün 24 saat esasına göre denetimler yapıyor.

Kameralar yardımıyla denetimlerini sürdüren ekipler, Merkez Park'ta bir grup gencin çekirdek kabuklarını ve yiyecek ambalajlarını yere attığını belirledi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen zabıta ekipleri gençlere süpürge ve kürek vererek kirlettikleri alanları temizletti.

Gençlere ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
