İnegöl'de eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

İnegöl'de eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Şehitler Mahallesi'nde bir eve ağaçtan giren yılanı gören ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine ev itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, evin balkonundan içeri girerek yılanı yakaladı. Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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