Bursa'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evden hırsızlık yapan Y.A., ev sahibiyle karşılaşması sonrası çevredekilerin ihbarıyla yakalanarak tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
Yeni Mahalle Katip Sokak'ta bir evden yaklaşık 50 bin lira çalan şüpheli, kaçarken ev sahibiyle karşılaştı.
Kadının bağırışlarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Y.A. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel