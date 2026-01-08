Haberler

Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kereste imalathanesinde çalışan 32 yaşındaki Mahmut Memiş, vinçteki kabloyu takmaya çalışırken elektrik akımına kapıldı ve yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan Memiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş arkadaşlarınca İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Memiş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Memiş'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
