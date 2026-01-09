Haberler

İnegöl'de Kereste Fabrikasında Elektrik Akımına Kapılarak Ölen İş Yeri Ortakları Toprağa Verildi

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste fabrikasında meydana gelen elektrik kazasında 32 yaşındaki iş yeri ortağı Mahmut Memiş hayatını kaybetti. Memiş, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kereste fabrikasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iş yeri ortağı Mahmut Memiş (32), toprağa verildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında kırsal Muratbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste fabrikasında meydana geldi. İş yeri ortağı Mahmut Memiş, tomrukları kaldırmak için kullandığı vincin yönlendirme düğmesine bastığı sırada kablodaki elektrik akımına kapıldı. İşçiler tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Memiş, kurtarılamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Mahmut Memiş için Hürriyet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. 2 yıl önce evlendiği belirtilen Memiş, Mahmudiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
