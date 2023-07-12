İnegöl'de Dere Yatağında Ölü Bulunan Kadının Kimliği Belirlenemedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın dere yatağında ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cesedi kesin ölüm sebebinin ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.