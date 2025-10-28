İnegöl'de Deprem Anında Çayını Almadan Dışarı Çıkmadı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı iş yerinde depreme yakalanan kişi, yaşadığı endişe ve paniğe rağmen çay bardağını almadan dışarıya çıkmadı. O anlar kameraya yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın İnegöl ilçesinde de kuvvetli hissedildi. Deprem sırasında, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde faaliyet gösteren bir teknoloji mağazasında çalışan Ali Tutal'ın davranışı dikkat çekti. Deprem anında Tutal, yaşadığı endişe ve paniğe rağmen masasındaki çayı da alarak dışarıya çıktı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.