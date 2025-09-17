Haberler

İnegöl'de Depoda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir deponun alevler içinde kalması sonucu itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kaynak çalışması sırasında meydana geldi ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde M.T'ye ait bahçede kaynak çalışması yapıldığı sırada, yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bahçedeki depoyu sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonucu depodaki eşyalar, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne kardeş ülke Azerbaycan'ı kızdırdı: Bu aptallığa bir son verin

Türk dizisindeki bu sahne Azerbaycan'ı ayağa kaldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vakıfbank hisseleri yabancılara satılıyor

Vakıfbank hisseleri yabancılara satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.