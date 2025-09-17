İnegöl'de Depoda Yangın Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir deponun alevler içinde kalması sonucu itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kaynak çalışması sırasında meydana geldi ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir depoda çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde M.T'ye ait bahçede kaynak çalışması yapıldığı sırada, yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bahçedeki depoyu sardı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına aldı.
Yangın sonucu depodaki eşyalar, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel