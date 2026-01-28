Yaralıyı bagajda hastaneye götürdüler

Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çatı onarımı yaparken düşen Erdal K. yakınları tarafından SUV aracın bagajında hastaneye götürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşerek yaralanan Erdal K. (40), yakınları tarafından SUV aracın bagajında hastaneye götürüldü.

Sabah saatlerinde, kırsal Yeniceköy Mahallesi 842'nci Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısını onaran Erdal K., bastığı kiremitlerin kırılması sonucu tavan arasına düşüp yaralandı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Erdal K., yakınları tarafından SUV aracın bagajına konularak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
