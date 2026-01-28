Yaralıyı bagajda hastaneye götürdüler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çatı onarımı yaparken düşen Erdal K. yakınları tarafından SUV aracın bagajında hastaneye götürüldü.
Sabah saatlerinde, kırsal Yeniceköy Mahallesi 842'nci Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısını onaran Erdal K., bastığı kiremitlerin kırılması sonucu tavan arasına düşüp yaralandı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Erdal K., yakınları tarafından SUV aracın bagajına konularak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel