İnegöl'de Çatı Onarırken Düşen Çiftlik Sahibi Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çatı onarırken düşen Muharrem A., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, yağmur sırasında meydana geldi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde ahırın çatısını onarırken metrelerce yükseklikten düşen Muharrem A. (49), ağır yaralandı.

Olay saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Sağanak yağış sırasında ahırın çatısından su sızdığını fark eden çiftlik sahibi Muharrem A., onarmak için çatıya çıktı. Onarım sırasında dengesini kaybeden çiftlik sahibi, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
