İnegöl'de Buğday Tarlasında Anız Yangını Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerleşim alanına yakın bir buğday tarlasında çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Yangın, ihbar üzerine hızla müdahale edilerek, çevredeki konutlara sıçramadan kontrol altına alındı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerine yakın buğday tarlasında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde bulunan buğday tarlasında çıktı. Anızların yakılmasıyla yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken; ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki konutlara sıçramadan 1 saatte söndürüldü.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel