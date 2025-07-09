İnegöl'de Buğday Tarlasında Anız Yangını Çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerleşim alanına yakın bir buğday tarlasında çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Yangın, ihbar üzerine hızla müdahale edilerek, çevredeki konutlara sıçramadan kontrol altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerine yakın buğday tarlasında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde bulunan buğday tarlasında çıktı. Anızların yakılmasıyla yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken; ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki konutlara sıçramadan 1 saatte söndürüldü.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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