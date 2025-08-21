İnegöl'de Büfeye Silahlı Saldırı: Polis Ekipleri Harekete Geçti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille gelen şüphelilerin bir büfeye silahlı saldırıda bulunmasının ardından polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde araçla gelen şüpheliler, büfeye silahla ateş açtı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheliler, bir büfeye defalarca ateş edip, kaçtı. Tabancadan çıkan mermiler, iş yerinin camlarına isabet etti. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde detaylı inceleme yapdı.Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

